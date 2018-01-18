日期:1月17日23：00，2017賽季中超季軍天津權健迎來在西班牙拉練的第3場熱身賽，對手是捷克勁旅布拉格斯巴達。第18分鐘，霍沃卡頭槌破門。第23分鐘，本査伊姆在天津權健禁區內小角度射門得手。第26分鐘，本査伊姆梅開二度。第64分鐘，馬丁-弗雷德克近距離頭槌破門。第76分鐘，李星燦推射空門得手。最終，天津權健1-4負於布拉格斯巴達。天津權健目前在西班牙踢了3場熱身賽，戰績為1平2負，進2球丟6球。

布拉格斯巴達目前以8勝4平4負積28分排名2017-2018賽季捷克甲級聯賽第5位。開場不到3分鐘，布拉格斯巴達球員射門，皮球擊中門柱彈出。第5分鐘，布拉格斯巴達對天津權健球門形成圍攻。第7分鐘，天津權健球員張誠長傳球到對方禁區內，皮球被對方門將拿到。1分鐘之後，布拉格斯巴達球員左路傳中，中路隊友包抄射門，皮球偏離了目標。第15分鐘，布拉格斯巴達球員在天津權健禁區內左側射門，皮球飛出底線。第17分鐘，天津權健右路進攻，張誠傳中，趙旭日在對方禁區內射門，皮球被對方門將撲住。1分鐘之後，布拉格斯巴達的進攻收到回報。布拉格斯巴達開出左側自由球，霍沃卡頭槌破門，把場上比分改寫為1-0！

第23分鐘，布拉格斯巴達的進攻再次收到回報。布拉格斯巴達球員右路送出傳球，本査伊姆在天津權健禁區內小角度射門得手，把場上比分改寫為2-0！隨後，張鷺撲出了對方一次有威脅的射門。第26分鐘，天津權健的球門再次失守，本査伊姆在天津權健禁區內射門得手，把場上比分改寫為3-0！第37分鐘，維特塞爾被對方球員撞倒，但主裁判示意比賽繼續。第39分鐘，王永珀直接自由球攻門，皮球出了底線。1分鐘之後，王永珀開出左側角球，皮球被對方球員破壞出禁區。隨後，布拉格斯巴達球員右路傳中，皮球被天津權健球員頂出禁區。半場戰罷，天津權健暫時0-3落後布拉格斯巴達。

下半場易邊再戰。第53分鐘，莫德斯特差點獲得射門機會，布拉格斯巴達門將搶先起腳把球破壞出禁區。第64分鐘，布拉格斯巴達球員左路傳中，馬丁-弗雷德克近距離頭槌破門，場上比分被改寫為4-0！第65分鐘，天津權健大面積換人，更換了整條後防線。第76分鐘，布拉格斯巴達門將出現失誤，李星燦推射空門得手，把場上比分改寫為1-4！隨後，布拉格斯巴達連續獲得射門機會但沒有把握住。第87分鐘，布拉格斯巴達打入一球，但被判進球無效。第88分鐘，布拉格斯巴達開出右側角球，中路跟進的球員起腳遠射，皮球偏離了目標。最終，天津權健1-4負於布拉格斯巴達。天津權健目前在西班牙踢了3場熱身賽，戰績為1平2負，進2球丟6球，分別0-1負於德乙球隊聖保利、1-1戰平瑞士超級聯賽球隊巴塞爾、1-4負於捷克勁旅布拉格斯巴達。

天津權健首發名單：張鷺、王傑、黃龍、張誠、糜昊倫、趙旭日、王曉龍、維特塞爾、孫可、王永珀、莫德斯特

（李哲）