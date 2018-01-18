？？據新華社 世界衛生組織１６日將巴西聖保羅州全境列為黃熱病高風險地區，建議前往該州的外國遊客提前１０天注射黃熱病疫苗。至此，巴西已有４個州被列入這一名單。巴西聖保羅州衛生部門日前稱，自２０１７年１月以來，該州已確診４０例黃熱病病例，其中２１人死亡。進入２０１８年以來，已出現３例死亡病例。

？？隨著巴西進入黃熱病高發季，巴西衛生部９日宣布，將向聖保羅州、里約熱內盧州和巴伊亞州派發更多黃熱病疫苗，以應對可能的疫情。按照安排，２月３日至２４日，將在聖保羅州的５２個城市開展史無前例的免疫接種活動，預計將接種６３０萬人。１６日，聖保羅州州長阿爾克明決定將於２９日提前實行接種活動。

？？為預防黃熱病，聖保羅去年１０月份以來已經關閉了２６個公園，大部分位於北部地區，包括２３家市屬公園和３家州屬公園。

？？２０１６年１２月至２０１７年８月，巴西暴發了近年來最嚴重的黃熱病疫情，全國共出現７７０多名患者，死亡２６０多人。

？？黃熱病是一種由黃熱病病毒引起的急性傳染病，由蚊子叮咬傳播，主要在非洲和拉丁美洲熱帶地區流行。其臨床表現主要為發熱、黃疸、出血等，少數感染者會出現嚴重癥狀並死亡。目前醫學界對黃熱病暫無特效療法，接種疫苗可有效預防感染。