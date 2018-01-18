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？？信息時報綜合報導 如果說起西伯利亞的寒冷，就不得不提「全世界最寒冷的居住地」奧伊米亞康村。

？？奧伊米亞康是俄羅斯東西伯利亞山地中的一個盆地，也是一個村莊。它之所以被稱為北半球的「寒極」，是因為從每年12月到次年1月，晝夜氣溫均低於零下45攝氏度。2013年，奧伊米亞康村測得破紀錄的低溫——零下71攝氏度。

？？奧伊米亞康村居住著500名左右吃苦耐勞的居民，20世紀20年代和30年代是馴鹿牧民的中途停留地，他們讓鹿群在這裏的溫泉飲水，這就是小鎮得名的原因，其名意為「永不凍結的水」。後來，遊牧人口安家定居，這個地方便成為永久定居點。

？？世世代代居住於此的人們一生都被包裹在冰天雪地當中，一年裡奧伊米亞康最盛大的活動就是慶祝「寒冷極點節」。不過，住在奧伊米亞康的居民日常面臨的問題包括墨水凍結，眼鏡凍結到人臉上，電池失去電力等。此外，堅若磐石的泥土使下葬也成為重大問題。魚落