本報透視集--觀光業的冬天中央網路報 (2018-01-18 01:18)
屏東墾丁以及全台各地夜市過去往往是遊客留連忘返的地方，更是陸客來台必遊的景點。然而由於受到民進黨政府大陸政策的影響，陸客來台少了，自然會對在上述地區營業之商家的生意造成影響，這也就是為何曾不甚歡迎前總統馬英九前往消費的六合夜市業者，日前一反常態、大大歡迎馬英九蒞臨，業者的舉動不正說明他們其實是民進黨錯誤大陸政策下的犠牲品嗎？
當然有部分觀光業者表示，墾丁地區與各地夜市的營收下滑，不全然是受到陸客人數減少的影響，主要原因乃是台灣本地老百姓的消費能力下降所致。不過人們不免要問，為何全世界的景氣沒有明顯下滑的今天，台灣百姓的消費能力會下滑呢？理由顯而易見，當民進黨政府上台後不是在拼經濟，而是在拼該黨版的轉型正義，導致台灣未來經濟發展前景不明，全民又怎敢消費呢？
即使是全民具有改革共識的年金改革，也因為民進黨操弄世代矛盾、不同行業別差異的結果，不僅嚴重打擊軍公教人員的士氣，也使其消費習慣轉趨保守，更使民間百業對政府政策的穩定性沒什麼信心，凡此都造成經濟發展負面影響。尤其是民進黨政府上台後只有文青式的政策宣示，卻缺乏落實途徑，又如何讓百姓對未來經濟景氣有信心！消費保守化豈非是正常現象。
由此可知，觀光業者之所以面臨寒冬，主要是受到政府錯誤政策的影響，不論是大陸政策或者是改革政策。偏偏民進黨政府不認為政策有錯，因此百姓只能用選票告訴執政黨，「你們錯了」！
【中央網路報】
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