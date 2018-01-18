【中央網路報】

休軍公教不滿、勞工抗議已如影隨形跟著蔡總統。現在的社會，對立的氣氛更為濃厚。 一個看似有趣的新聞，卻隱藏了一個嚴肅的問題。日前大陸有個網站進行網路民調，題目是「你支持蔡小英（蔡英文）連任（台灣總統）嗎？」雖然投票者只有兩千多人，但「力挺」蔡英文連任的比例甚高，更讓人驚奇的是，他們支持的理由竟然是蔡英文可以讓台灣繼續窮，繼續亂，最後加速達成統一的目標。這些大陸鄉民的回應，看似笑話而非笑話，因為窮與亂確實是台灣的兩大致命傷。所謂的窮，最狹義的說法是經濟上的窮。回顧兩岸近三十年的歷史，經濟上對比真的是十年河東，十年河西。兩蔣時代雖然飽受民進黨的批評，但他們創造的財富讓台灣在兩岸交流之初，擁有相當的優勢與自信。然而，隨著台灣的民主化，政府的焦點漸漸從創造大餅走向分配大餅，結果餅增加得慢，但分得愈來愈多。尤其是蔡英文執政後，更變本加厲，年金改革的大刀砍向軍公教人員，不當黨產條例對國民黨抄家追殺，婦聯會被迫將資產捐獻政府，水利會更是透過一紙法律就變成了公家的財產。至於蔡英文說的五加二，行政院提的前瞻計畫，都是畫餅充飢而已。窮不只是財富上的窮而已，廣義的說，則是選項愈來愈少，空間愈來愈小的意思，用俗話說，就是走投無路。隨著大陸崛起以及兩岸經貿關係日趨緊密，台灣的經濟發展也愈來愈受制於兩岸關係的好壞。馬英九執政時，兩岸關係有互信，因此能夠交流與合作，台灣的國際空間也較大。但蔡英文執政後，否認九二共識，兩岸沒有互信，所有的溝通管道斷絕，陸客與陸生減少，更可怕的是，大陸的各項產業已從模仿台灣變成了取代台灣，對台灣未來的負面影響會愈來愈大。事實上，台灣不少產業只因大陸一、二企業的崛起就被打趴在地。在國際上，大陸憑藉其形勢實力，處處圍堵台灣，使台灣必須投入更多的資源，卻仍不知道效果會如何。蔡英文應該了解，這是與大陸對抗的代價，然而，窮要能變，變要能通，蔡總統總應該告訴人民她要如何變，如何通，否則只是坐以待斃而已。窮固然可怕，但亂更值得警惕。面對一個統一意志堅定的中國大陸，台灣如果自亂陣腳，別說獨立了，連維持現狀都不可能。蔡英文自己在選舉時也說了，團結台灣是領導人的責任，她也提出改革要「終結社會對立」，因為如果再繼續對立下去，就會在空轉中，錯過社會與經濟改革的契機。只可惜，她當選後就完全忘了自己在選舉時所說的話。藍綠對立不提，退休軍公教不滿、勞工抗議已如影隨形跟著蔡總統。現在的社會，對立的氣氛更為濃厚，帶刺的拒馬與厚厚的警力變成了蔡英文的基本配備。窮與亂是台灣的兩大致命傷，傷口卻愈來愈大，所謂亡羊補牢，為時未晚，難道蔡英文要以大陸鄉民的反諷做為她執政的墓誌銘嗎？