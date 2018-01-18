記者黃駿騏／桃園報導

桃園市長鄭文燦17日主持市政會議，聽取交通局「桃園市政府與行政執行署聯合查扣停車欠費車輛」簡報後表示，市府與法務部行政執行署合作推動違規車輛清查，透過交通資訊的應用，掌握欠費車輛行蹤，即時通報行政執行署扣車，成效很好，未來將擴大整合各機關業務，提高行政效率。

鄭文燦表示，市府與法務部行政執行署聯手合作，推動違規車輛清查計畫，結合停車管理資訊系統及路外停車場車牌辨識系統，將欠費車輛扣在停車場，或發現欠費車輛，掌握停車位置，立即主動通知行政執行署前往查封車輛，由行政執行署保管及拍賣欠費車輛。自106年11月至今，已查扣9輛車，拍賣4輛車清償欠費。

未來將整合各機關業務辦理，包括已移送強制執行之稅捐、規費或罰鍰；積欠停車費超過1萬元之車輛；地稅局提供之3,621筆欠稅車號資料；監理單位提供之超過2萬筆註銷號牌車號資料。透過交通資訊的應用，掌握車輛行蹤，即時通報行政執行署進行扣車，由交通局派拖吊車吊至保管場地，提高行政效率。未來將結合智慧城市應用，包括警察局的天羅地網即時辨認系統及贓車即時追蹤系統，透過電腦比對提高效率。

交通局長劉慶豐表示，欠停車費遭本局移送法務部行政執行署強制執行案件，往往因義務人名下無不動產可查封，而車輛屬於動產，因行蹤掌握不易，導致無法有效查扣義務人財產。交通局藉由停車資訊系統得知欠費車輛所在地，自動發送簡訊即時通報行政執行署欠費車輛位置，供執行官前往扣車，拍賣欠費車輛清償欠費。

劉慶豐說，自106年11月8日與行政執行署桃園分署協議合作，11月9日即查扣2台欠費車輛，至今共查扣9輛車，已拍賣4輛車清償欠費。未來將整合各機關擴大辦理，包括府內各單位針對已移送強制執行之稅捐、規費或罰鍰，提供身分證字號及義務人名下車號資料；地方稅務局提供3,621筆欠稅車號資料供交通局輸入系統列管；監理單位提供2萬餘筆註銷號牌車號資料。透過進階應用停車資訊，中央與地方跨機關合作，擴大執行維護社會公益。