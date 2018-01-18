台中作家典藏館開館 收藏近二千件作品台灣好新聞報 (2018-01-18 00:05)
地方中心／台中報導
台中作家典藏館17日熱鬧開館，112坪空間規劃手稿展示區等8大展區，第一梯次收藏60位作家、1843件典藏品，橫跨188年台中作家們的生命故事，深具時代意義。文化局長王志誠表示，這裏未來將做為文學館的延伸空間，辦理文學系列活動，成為台中作家「第二個家」。
首座台中作家典藏館位於台中市立圖書館精武分館4樓，含展示空間100坪，典藏空間12坪，規劃8大展區，包含作家群像牆、視覺牆、常設展區、手稿展示區、文物展示區、影音區、文學方塊及數位展演區。
文化局表示，第一梯次已收藏60位作家、1843件典藏品，包括書籍、手稿、照片、文物、剪報、影音等，橫跨188年台中作家們的生命故事，呈現毛筆、鋼筆、原子筆、電腦鍵盤至手機手寫板的演化過程，並策劃30人進行第一批影片拍攝，民眾可至影音專區欣賞在地作家身影及採訪影片。
60位典藏作家包括葉榮鐘、楊逵、姜貴、呂赫若、陳千武、楊念慈、趙天儀、丁潁、孟瑤、琦君、洪醒夫、齊邦媛、王定國、非馬、杜國清、廖輝英、廖玉惠、黃海、孟東籬、楚卿、渡也、蘇紹連、路寒袖、楊渡、李長青、張經宏、江凌青、劉梓潔、解昆樺等。其中，陳千武、陳明台為作家父子檔；楊念慈、楊明是作家父女檔；楊逵、楊翠為祖孫檔。
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