記者陳昭宗／地方報導

雲林縣警局北港警分局因應勤業務需要，17日舉辦北辰派出所新卸任所長交接佈達，包括行政院政務顧問吳錦銘、北港義警中隊長陳上元、縣長秘書張嘉富及多位民代、里長、警友站幹部等地方人士均到場觀禮，並給予肯定祝福，眾人一致期許新任所長對地方治安工作持續努力。

分局長李憲蒼指出，卸任所長張志旭任內對於轄區治安、交通工作的卓越表現予以高度肯定，新任所長蔡東洲任職偵查隊期間各項勤業務績效優異，深受上級肯定，期勉蔡所長能發揮所長，儘速掌握治安、交通熱點，以無縫接軌方式，展現一番新的氣象。

李憲蒼也表示，為拉近駐地警力與地方距離，期待透過佈達儀式，增進情感交流，尤其春節期間的安全維護，為強化犯罪偵防工作之重要，屆時全部警力都將投入，以滿足民眾對治安、交通及服務的需求。

行政院政務顧問吳錦銘、北港義警中隊長陳上元及多位民代、警友站幹部等，期許新任所長對地方治安工作持續努力。（記者陳昭宗拍攝）