記者諶志明／桃園報導

桃園市副市長游建華17日主持市政會議，聽取地政局「桃園航空城地上物查估系統」簡報後表示，地上物查估在推動公共建設時，是非常重要的一環，地政局創新提案的「桃園航空城地上物查估系統」系統，具有資訊高透明度，未來不僅提供桃園航空城計畫使用，其他計畫亦可參考使用，相信將有助於公共建設的推動。

游建華指出，感謝地政局在工作繁忙之餘，特別針對地上物查估進行系統開發。地上物查估所涉及單位多，包括農民、工商、建管、古蹟文化、墳墓等，整體作業過程較長，需要各單位配合，查估過程中也須與市民頻繁接觸。而在這個系統中，能夠將相關單位資料及圖說進行整合，是很不錯的設計，地主也可藉由線上查詢方式，瞭解查估狀況，具有高透明度。

游建華說，「桃園航空城地上物查估系統」不只做為航空城計畫使用，其他計畫亦可參考使用，對地方政府推動公共建設是非常重要的工作，希望各相關機關充分利用。

地政局創新提案之「桃園航空城地上物查估系統」，整合農林、工廠商號、建物、墳墓及歸戶計算補償費等各項地上物查估作業，以便利方式，透過地籍圖資篩選，可提供所有權人進行補償查詢、查估廠商進行地上物補償計算及地上物外業調查，也可供市府機關進行查估成果審核，預期達到節省資源、提升效率、減少錯誤及便利查詢等4大效益。