記者鄧富珍／彰化報導

彰化縣政府為防範禽流感病毒入侵，持續加強畜牧場訪視輔導，並加強進行公共區域消毒防疫工作。17日透過記者會說明目前防疫工作執行情形，並籲請禽畜業者配合共同防疫，避免疫情擴散蔓延致影響產銷環境，確保整體產業安全。

為防範禽流感病毒入侵，彰化縣強化禽流感預警監測工作，於106年12月11日起分別針對鴨場、土雞場及蛋雞場辦理主動採樣監測強化措施，期早期發現案例，及時處置，降低禽流感發生及傳播風險。

國內於去(106)年已確診之高病原性禽流感案例總計182場次，近期於中南部嘉義、屏東、雲林都傳出疫情，主要發生禽種以土雞及水禽為主，血清型以H5N2亞型高病原性禽流感為主；H5N6高病原性禽流感自106年3月7日後未再檢出；H5N8高病原性禽流感則自106年9月4日後未再檢出，另外去（106）年12月1日於台南市一隻死亡黑面琵鷺案例中確診感染為新型H5N6亞型高病原性禽流感。

彰化縣加強宣導防範禽流感病毒入侵。圖／記者鄧富珍攝

圖／記者鄧富珍攝

彰化縣動物防疫所籲請飼養家禽相關業者，務必依彰化縣「H5、H7亞型家禽流行性感冒防治措施」落實各項生物安全防疫工作，如未落實「H5、H7亞型禽流感防治措施」中各項軟、硬體生物安全作為，將依違反「動物傳染病防治條例」規定處以3萬以上15萬元以下罰鍰，並限期改善其防疫設施，落實自主管理。



彰化縣動物防疫所再次呼籲，若病毒入侵，將對產業及公共衛生造成極大衝擊，養禽戶如發現所飼養家禽有顏面腫脹、眼鼻出血、落翅、脛骨部位充血（紅腳）、扭頸或不明原因大量死亡等可疑案例，應立即通報鄉鎮市公所或動物防疫機關，以即早防範禽流感疫情擴散。