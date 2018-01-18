記者謝敏政／嘉義報導

每年的9月到次年3月，是嘉義縣空氣品質惡化季節，根據統計，民眾最關心的細懸浮微粒PM2.5，有高達37％是由汽機車等移動污染源所排放。為了對抗空污，嘉義縣環保局首開先例，17日成立全國第一支環保電動零廢氣排放稽查車隊。環保局長顏旭明表示，稽查車隊有5輛電動車，每輛每天平均行駛約300公里，每年至少可減少PM2.5 排放47.5公斤。

行政院長賴清德去年12月下旬聽取環保署「空氣污染防制行動方案」報告後，針對移動污染源提出包括2030年公務車輛及公車全面電動化、2035年新售機車全面電動化、2040年新售汽車全面電動化多項具體指示，嘉義縣環保局率先配合中央政策，除了公害陳情專線24小時受理民眾陳情業務，決定成立全國第一支電動車環保稽查車隊。

環保局向凱勝綠能公司承租5輛電動車，1月17日成軍的電動稽查車隊，環保局設有充電站，充電半小時至少可行駛100公里，節能又減碳。

環保局表示，嘉義縣轄內有2萬8627輛二行程機車，為鼓勵民眾汰換老舊二行程機車，提升空氣品質，汰換二行程機車並採購電動機車者，每輛補助1萬8000至2萬元，109年停止補助。環保局呼籲，為了大眾健康，請民眾儘速淘汰二行程機車。