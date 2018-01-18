記者鄧富珍／彰化報導

年關將至，寒冬冷氣團持續發威，曾任彰化家扶中心扶幼委會主委的前彰化縣長卓伯源，化身暖男，捐款15萬，購買150件羽絨外套，送到彰化家扶中心，給家扶兒穿上，小朋友大呼「好暖喔！」；在地企業大洋羽毛公司也一同響應加碼170件，總共有全新的320件羽絨外套，於17日上午送達家扶基金會彰化家扶中心，前縣長卓伯源親自為小朋友穿上，這股暖流，紛紛流進小朋友的心坎裡，讓小朋友好高興！

前縣長卓伯源將暖暖的愛，穿在家扶小朋友的身上。圖／彰化家扶中心提供

前縣長卓伯源與大洋羽毛公司董事長巫粘春蓉，為了不讓家扶兒在寒冬中受凍，不但連續第2年捐贈並親自將保暖羽絨外套送達彰化家扶，讓這些經濟貧困家庭的孩子，都能拿到一件羽絨外套；今日進行捐贈活動時，看到孩子們興奮地穿上全新的羽絨衣，直呼「好暖喔～終於有新外套了！」，紛紛謝謝卓叔叔和巫阿姨，場面相當溫馨。