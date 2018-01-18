地方中心／苗栗報導

苗栗縣政府為爭取客委會補助，在頭份後花園建置的｢花現美人茶見學場域建構計畫」後生添手團駐地工作站，日前正式揭牌，將藉由客家青年整合資源，以社造模式辦理客庄產業與人文史地等動靜態活動，為傳統客庄注入新活力。

客委會推動後生添手團計畫，鼓勵年輕人回家鄉來幫忙，縣府勞工及青年發展處繼三灣銅鏡村新安工坊開站後，爭取在頭份市流東客家大院打造第2處青年駐地工作站，要重現客庄歷史風華，讓大家看見浪漫台3線及頭份之美。

由亞太創意技術學院承辦的｢花現美人茶見學場域建構計畫」駐地工作站，17日由客委會主委李永得、副縣長鄧桂菊及地方民代、鄉親共同揭牌啟動，並舉辦茶席文化體驗活動，讓訪客感受在地居民喫茶鬥嘴鼓的質樸生活。

當地社區規畫師吳梅蘭帶領的長駐青年團隊，將透過地方論壇與公民會議，聽取流東、興隆、斗煥、珊湖等里鄉親對活絡在地的想法與做法，並蒐集聚落故事、訪問耆老，逐步建構在地的歷史、地貌、產業興衰與生活樣貌。

頭份市為東方美人茶的故鄉，駐地青年團隊將規劃老茶廠活絡與再生相關活動，提供遊客參觀體驗，並結合地景生態，打造輕旅行體驗路線，促使在地產業升級，逐步建立在地產業鏈及傳承產業文化。

客委會主委李永得表示，打造浪漫台3線，聚焦產業與觀光，流東客家大院鄰近社區有茶園景觀、茶廠、茶莊與茶席等特色，孕育豐富茶文化，期待藉由後生添手團進駐，建立品牌特色，並結合觀光資源行銷，唯有提升客庄經濟力，人才才會回來。

副縣長鄧桂菊也期待透過駐地青年團隊的熱情與活力，發掘屬於在地客庄故事、凝聚居民向心力，以深度體驗觀光模式，在慢食、慢遊、慢活中感受在地文化之美，找回東方美人茶故鄉與歷史傳承回憶，並創造有利於返鄉青年就業、創業空間。

原是廢棄豬舍改造而成的流東客家大院，目前已成為茶陶文化、手工藝品展示空間，屋外有埤塘生態、茶園風光，沿線還有多家著名茶廠，後生添手團去年10月進駐執行計畫後，每逢例假日都吸引許多民眾前來參觀、品茗。