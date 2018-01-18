記者黃駿騏／桃園報導

政府部門是社會進步的動力，政府治理核心為依法行政、為民服務，為民服務要做好，需要不斷創新突破，讓服務與管理更智慧化。桃園市長鄭文燦17日在市政會議中，頒發106年度創新提案計畫獲獎單位時做上述表示。

桃園市政府106年度創新提案共徵得60個提案，其中11個提案進入複審，評審結果創新獎5名、點子獎6名，共11件得獎，得獎提案皆具創新性、可行性及效益性，相關提案單位可研議辦理，提升為民服務品質。

鄭文燦說，106年度創新提案經過初審、複審二階段審查，評分標準包含了創新性、可行性及效益性。在創新獎部分，得獎提案中水務局「桃園淹水/土石流通報網頁」，與臉書粉絲團版主合作，首創災情網頁通報服務，地方只要傳出災情，通報系統就能串連，在重大災害時，提升救災速度；此外，水務局的個人提案為「水權申請書簡化」，提議六都首創水權申請，免附地籍資料並提供改良式自檢表，讓檢查速度更簡化，減少行政流程。

桃園市政府水務局在106年度創新提案計劃中獲得創新獎，由局長劉振宇代表接受市長鄭文燦頒獎表揚。

地政局的「桃園航空城地上物查估系統」，今（107）年「桃園航空城計畫」即將進入地上物查估程序，因查估量大，如每案皆用紙本辦理，將會很不方便，桃園航空城地上物查估系統預計能帶給民眾很大的便利。

社會局則以「志願服務榮譽卡線上申辦」獲獎，規劃整合志工招募、時數查詢、排班與差勤、獎勵表揚等多項志願服務，減少紙本作業，落實「智慧志工」；環保局以「井水送驗e指檢定」獲獎，線上申請提案為六都首創，由專人到府採樣，縮短辦理時間為10天，並同時建立水井GPS資料庫。

鄭文燦又說，在點子獎部分，包含衛生局的「中醫助孕養胎調理線上申辦」，首創中醫助孕調理線上申辦服務，減少民眾郵寄、往返時間。主計處的「建立友善經費核銷環境」，該提案簡化核銷憑證並彈性使用經費，同時推行核銷補正一次告知單，並設置網站專區，提供整合式資料。

都發局的「簡化都市設計審議申請作業及相關資訊數位化管理作業」，該提案推行電腦化標準作業流程，縮短審議時間，審議資訊公開透明，減少民眾查調時間。

勞動局的「外國人入境通報線上進度查詢」，可加速申請聘雇許可時間，優化公部門服務。消防局的「建置學生租屋安全檢測平台」，保障學生居住安全；新聞處的「桃園市纜線清整標章計畫」，提案跨機關合作以顏色辨識纜線歸屬，加速纜線維修、清整效率。