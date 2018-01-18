俄外交部：對立陶宛公佈「馬格尼茨基名單」一事將作出對等回應

中新社莫斯科1月17日電 (記者 王修君)當地時間1月17日，俄羅斯外交部信息與出版司發表聲明稱，對於立陶宛將49名俄公民列入「馬格尼茨基名單」一事，俄將予以對等回應。

早些時候，立陶宛宣布將包括俄車臣共和國領導人卡德羅夫、偵查委員會主席巴斯特雷金以及內務部多名高官在內的49人列入「馬格尼茨基名單」。被列入名單的人員將被禁止進入立陶宛境內。

綜合俄新社、《莫斯科共青團報》消息，當天俄外交部信息與出版司在聲明中稱，俄方稱並不對立陶宛當局「公開的反俄行為感到吃驚」。因為立陶宛一直把自己定位於「西方狂熱反俄活動中最不恰當的位置」。

聲明表示，立陶宛公佈「馬格尼茨基名單」再次確認，該國不惜一切代價來證明其對俄羅斯的敵意。

聲明強調，基於對等原則，俄羅斯將對立陶宛予以回應。俄方在選擇禁入俄境的立陶宛公民方面「很容易，不存在問題」。

馬格尼茨基是俄一家基金管理公司的律師。他曾揭露了一起涉案金額高達2.3億美元的官員貪腐案。但此後該名律師因逃稅問題被抓，並於2009年在莫斯科一家看守所死亡。該名律師的死亡引起了俄社會軒然大波，也引起了西方國家的關注。

此後，美國、加拿大等國家先後將「與馬格尼茨基之死有關或侵犯人權的俄羅斯公民」列入「馬格尼茨基名單」，被列入名單者將無法得到上述國家的入境簽證。(完)