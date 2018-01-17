（中央社墨爾本17日綜合外電報導）世界排名第3的保加利亞好手狄米特羅夫，今天拚戰5盤有驚無險，力克從會外賽晉級的美國選手麥唐納，闖進澳洲網球公開賽第3輪。



狄米特羅夫（Grigor Dimitrov）在拉佛球場（Rod Laver Arena）晚場比賽中，使出渾身解數，奮戰3小時25分鐘，力擒世界排名第186名的麥唐納（MacKenzie McDonald），終場比數為4比6、6比2、6比4、0比6、8比6。



世界排名僅次於納達爾（Rafael Nadal）和費德瑞（Roger Federer）的狄米特羅夫，差點首次在大滿貫賽敗給從會外賽晉級的選手，全憑豐富的比賽經驗，躲過一劫。



在這場馬拉松比賽中，麥唐納不斷攻擊大會第3種子狄米特羅夫的招牌反手拍，迫使狄米特羅夫只打出5次致勝球，第2次發球得分只有28%，雙發失誤高達9次。



狄米特羅夫賽後表示：「我能說什麼呢，今天的比賽真辛苦。」（譯者：中央社嚴思祺）1070117