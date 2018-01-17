匈牙利桌球公開賽 林昀儒直落三奪冠中央社 (2018-01-17 22:31)
（中央社記者龍柏安台北17日電）年僅16歲的台灣「桌球神童」林昀儒，今天在匈牙利桌球公開賽U21男子組決賽，以直落三拍落匈牙利的地主選手馬約羅斯，勇奪冠軍，替今年賽季開出亮麗的好彩頭。
世界排名134的林昀儒，是近年台灣桌壇備受期待的新星，去年才取得青年奧運門票的他，為以最佳狀態參加這次匈牙利公開賽，有傷在身的他因而退出上週的亞青國手選拔，希望爭取休息與復原時間，他也爭氣地在今年賽季第1站，就順利摘冠。
左手持拍的林昀儒，今天在匈牙利公開賽連闖3關，先在8強以3比1扳倒香港的吳柏男挺進4強，值得一提的是，這也是他本屆比賽所丟掉的唯一1局，接下來他再以直落三橫掃瑞典選手摩賈德（Truls Moregard）、晉級冠軍賽。
晚間決賽，林昀儒開局就取得5比2領先，就算一度被對手逼近至6比8，不過他連搶3分先馳得點。
次局林昀儒開局陷入1比4落後，所幸他很快回穩，用一波7比0強攻逆勢超前，接著再以11比6拿下，並取得聽牌優勢。
氣勢大振的林昀儒第3局攻勢更猛，早早以10比3奠定勝基，雖然他浪費了3個賽末點，最終仍以11比6拿下。1070117
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