台灣網球女將謝淑薇，在澳洲網球公開賽，單打雙打都獲勝，順利晉級第二輪；另外詹詠然和詹皓晴姐妹，和各自的搭檔，也在女雙首輪勝出、晉級32強；至於前球后莎拉波娃，和前球王喬克維奇，都搶下復出後的澳網首勝。



俄羅斯前球后莎拉波娃(M.Sharapova)，遭到禁賽15個月後重返澳網舞台，面對世界排名第47的德國女將，首盤表現精彩，連破對手三個發球局，以6比1輕鬆拿下。



莎娃過去在澳網拿過一座冠軍、三座亞軍，第二盤雖然一度落後，但她兩度破了對手發球局，最後再用一記再見愛司球，奪下睽違兩年的澳網首勝，晉級第二輪。



女單首輪還有一場兩岸大戰，今年澳網單打唯一一位台灣球員謝淑薇，在首輪遭遇會外晉級的中國新秀朱琳；謝淑薇第一盤0比6吞下鴨蛋，不過第二盤以6比0回敬對方，決勝的第三盤也是打到8比6，才辛苦地拿下逆轉勝。而台灣女將女雙詹皓晴，和斯洛維尼亞搭檔的組合，在女雙率先登場，面對英美組合，以7比6、6比4，直落兩盤打敗對手、晉級32強；這也是詹皓晴組合，今年合作了三站賽事，總算打下首勝。



至於前球王喬克維奇(N.Djokovic)，因為手肘傷勢問題，休養半年後重新復出；在男單首輪，以直落三盤擊敗美國對手、順利晉級，朝生涯第七座澳網冠軍，邁出第一步。



記者 鄭惟仁 報導



