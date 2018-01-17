吳志揚連任中職會長 首要任務:擴充隊伍公視 (2018-01-17 00:00)
中華職棒聯盟今天召開會員大會，由現任會長吳志揚，順利連任第10屆會長；吳志揚表示，首要任務是擴充第五、第六隊，包含澳洲職棒和沖繩球隊都是選項，另外還得肩負2020東京奧運，中華隊的組訓等責任。
面帶笑容步入記者會場，中華職棒會長吳志揚，17號下午獲得17票全票通過，成為史上第五位連任的中職會長，任期將到2021年；吳志揚說，首要任務就是趕緊讓第五和第六隊、加入聯盟。
==中華職棒會長 吳志揚==
我們也會隨時看財經新聞
看感覺上哪一個
哪一個企業好像比較穩定
其實加盟中職(的費用)
沒有大家想像那麼多
很多的費用是
本來經營一個球隊就要付出的
真正的加盟金 要來加盟中職
只會額外付出的加盟費用
大概就是1億5千萬
大概分五年來執行
除了國內企業，聯盟也放眼海外，包括澳洲職棒，和沖繩當地組隊加入，都是選項；不過吳志揚也表示，目前企業反應並不熱烈，如果四、五月沒有具體成果，2020年增隊的目標，可能就要延後。至於任內另一項重要任務，就是2020東京奧運，中華隊的組訓，聯盟會持續跟體育署和棒協溝通，把未來在台灣舉辦一級賽事的歸屬權釐清。
==中華職棒會長 吳志揚==
辦比賽的部分誰辦
這件事情就是可能
還沒有跟棒協的人講好
棒協會覺得說他還要辦比賽
可是我們的四支球團覺得
既然要(組訓)這個是給我們
就是全部我們來主辦
於外傳自己可能是國民黨在年底縣市長選舉，桃園市長的候選觀察名單之一，吳志揚強調，既然當選會長就不會讓其他身分，影響會長的業務，請大家放心。
記者 鄭惟仁 王德心 台北報導
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