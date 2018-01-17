【大成報記者杜忠聰/臺南報導】臺南市立圖書館公布106年度臺南市民的借閱排行，「心靈療癒」及「親子教養」類圖書最受市民喜愛，而市民喜愛的作家N0.1是「侯文詠」，在前20名榜中，就3本著作上榜，分別是《請問侯文詠》、《我就是忍不住笑了》、《不乖》，其作品輕鬆幽默，以言淺意深的文字傳遞著生命的矛盾，吸引讀者們，爭相閱讀。在成人書排行榜上，日本作家東野圭吾的作品《解憂雜貨店》，不著痕跡的直搗人性與社會議題，同時獲得本年度圖書借閱排行榜及預約排行榜榜首，總計被借閱577次；《被討厭的勇氣 : 自我啟發之父「阿德勒」的教導》，一本勵志、療癒心靈的日本翻譯作品，延續去年的高借閱率，位居借閱排行榜第2名及預約排行榜第3名。哈利波特系列歷久不衰，位居排行榜第3名。另外受到新聞事件影響，林奕含創作的《房思琪的初戀樂園》亦進入預約榜上第二名。最受歡迎的童書是《小雞逛超市》，總計借閱1,398次，工藤紀子的小雞系列圖書，一直受到兒童的喜愛，可愛的插圖，逗趣內文是令大人小孩愛不釋手，第二名是大村之子《到底在排甚麼?》；第三名是岩井俊雄《100層樓的家》。本年童書排行榜的前幾名多為日本作品，市圖在此也請大小讀者莫忘多多關照本土童書哦！。童書是日本作家獨領風騷，但2016年在漫畫類書籍，卻是本土作家嶄露頭角。左萱創作的漫畫《神之鄉》，拿下借閱冠軍，第二名是艾利的《小護士艾利的醫院生存筆記》、第三名是顆粒的《許個願吧！大喜》以及第五名魏德聖導演電影創作《KANO》，前五名中就有四名是本土創作者。市府為提升閱讀品質，104年起推動「區圖書館閱讀環境優質化計畫」，因而部分圖書館閉館整修，但整體借閱率不降反升，106年臺南市民總借閱冊數782多萬冊，平均每人借閱4.15冊，較去年成長0.07%，入館人次也較前年成長了107萬人次，成長率為0.57%。106年各館陸續完工啟用，整體閱讀環境大幅提升，給市民煥然一新的感覺，加上全市通閱服務的便利措施，讓更多民眾願意走入圖書館，善用圖書館資源。在男女、老少的人口閱讀特色，男女借閱冊數比例仍維持4：6，女性讀者勝出。借閱率最高的年齡層集中在35～44歲的青壯年人口，借閱212萬冊最多，占全部比例27.17%，其次為6～11歲的兒童人口，約17.83%。由此可知，青少年和樂齡人口，都是本館可再加推廣和深耕的對象。從各項統計資料觀之，不難發現民眾的閱讀方向，正反映出社會的騷動不安，因而求身心安頓及回歸家庭的「心靈療癒」與「親子教養」類書籍成為市民最愛的文類。且不管是日系的《解憂雜貨店》、本土的《我就是忍不住笑了》、《不乖》，都透露出讀者渴望以微笑面對生命不可承受之重的閱讀態度。臺南市各公共圖書館從3月1日至3月15日在圖書館展示106年熱門排行圖書，邀請市民朋友一起走進圖書館，享受書香及閱讀的喜悅。