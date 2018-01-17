▲台元吳盈潔（圖NOWnews資料照／鍾東穎攝 , 2017.01.11）

第13季WSBL今(17)晚起賽程進入第二循環，國泰在黃英利飆進全場最高21分帶領下，第四節穩住領先終場69:62勝台電；台元吳盈潔決勝期為球隊貢獻關鍵6分，終場51-47擊敗中華電信，本季交手兩場台元皆獲勝。

台電今晚力拼全場前三節一路緊咬，與國泰人壽僵持到第四節才因命中率下滑被拉開差距，國泰靠著黃英利與藍浩語第四節各砍進兩記關鍵三分，成功甩開台電糾纏，終場以7分之差獲勝。

國泰除了黃英利攻得最高分外，鄭伊秀繳出16分10籃板雙十成績、陳鈺君10分6籃板；台電以林芷安攻下20分、張詩婕14分。

台元與中華電信今晚進行本季第二度交手，中華電信開局就賞給台元9-0攻勢，台元手感不佳首節17投2中只得到5分陷入雙位數落後，第二節起台元找回進攻節奏，反而是電信攻勢熄火，上半場打完台元反以19-18超前，易籃後兩隊你來我往互有領先，直到決勝期台元吳盈潔跳出當勝利功臣，先是三分球破網48-47超前比分、隨後終場前12秒再製造楊淑淨三分線外犯規三罰俱中，終場台元就以4分之差抱走勝利。

台元吳盈潔攻下最多12分外帶11籃板，蔡佩真亦有6分10藍板表現；中華電信王維琳12分16籃板最佳。