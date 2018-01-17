（中央社記者黃巧雯台北17日電）爆米花棒球聯盟季後賽第2戰，台北興富發今天靠著5局上一輪猛攻，攻下5分奠定勝基，終場就以8比5擊敗台灣電力，在5戰3勝制比賽，率先拿下第2勝，取得聽牌優勢。



台北興富發16日以4比2擊退台電，拿下季後賽首戰勝利，今天派出呂明杰掛帥主投搶勝，台電則由林鋅杰先發力阻對手聽牌。



台北興富發今天前3局都有攻勢，各攻下1分，5局上一出局後，靠著羅(方方土)安打上壘開啟攻勢，單局打了一輪9個人次，狂灌5分，終場就以8比5擊敗台電，收下第2勝，在5戰3勝制季後賽，率先取得第2勝，只差一勝就能拿到晉級總冠軍賽的門票。



呂明杰今天先發6局失2分，1分自責分，僅被敲出3支安打，但投出3次四壞保送、3次觸身球，靠著隊友全場敲出13支安打，打擊火力掩護，拿下勝投，其中第三棒林家慶單場4安打，打擊猛打賞。



台北興富發總教練呂明賜賽後受訪時透露，賽前有特別上網找林鋅杰過去投球影片，提醒選手注意，結果今天打擊表現非常好，加上第5局能創造大局、攻下5局，這場球打起來就比較輕鬆。



林家慶今天敲出單場4安打，打出爆米花棒球聯盟比賽以來的代表作，不過呂明賜透露，林家慶賽前曾因打不好而生氣，他告訴林家慶，「生氣對你在球場上的表現絕對沒有好處，多深呼吸、冷靜下來選好球打」。



林家慶表示，教練提醒他，不要心浮氣躁、更不能把情緒帶到比賽中，聽了教練話之後，後來有到一旁打擊座練打擊，感覺一下擊球的感覺。



看到林家慶單場4安的表現，儘管令呂明賜訝異，但開心地說：「林家慶把話聽進去了，他是可教的選手，提醒一下，就能調整過來，算是非常好。」



儘管呂明杰先發拿下勝投，用球數過多、壞球比例偏高，也讓呂明賜不滿意；呂明賜表示，呂明杰賽前狀況不錯，可能因為年輕，遇到這種高張力比賽有點緊張。



呂明杰不諱言，近來控球一直不佳，直到教練黃欽智來到球隊後，指導修改他擺臂動作，才有進步一些。



林家慶、呂明杰去年都曾參加過中華職棒新人選拔測試會，對於今年是否再度挑戰，林家慶表示，還要再考慮，而自認年紀已經不小的呂明杰，決定再給自己最後一次機會。



談到今年參加新人測試會優勢，呂明杰認為，除了今年成績較好外，「變速球比較丟得出來，打者也比較難打」。1070117