（中央社記者龍柏安、黃巧雯台北17日電）中華職棒會長吳志揚連任，體育署長林德福今天表示，期望中職能儘速催生國人期盼的第5隊，並希望中職在2020年東京奧運的組訓、徵召上都能一切順利，並打出好成績。



中職今天於兄弟飯店召開會員大會暨全體理監事會，吳志揚成功連任，是繼陳重光、黃大洲、陳河東與趙守博後，第5位連任成功的中職會長，任期將至2021年。



林德福恭喜吳志揚連任成功，希望未來中職能持續和政府攜手合作。他說，棒球是台灣的國球，也是民眾最關注的運動項目，2020年東京奧運，棒、壘球將重返奧運殿堂，他希望中職在組訓、徵召球員都能一切順利，並打出讓國人驕傲的好成績。



2017年3月開打的世界棒球經典賽，棒協、中職一度對經典賽總教練人選各持己見，直到2016年9月底才拍板郭泰源接任，隨即在12月中開始集訓，最後以三連敗收場。經過一番協調後，才敲定未來經典賽等一級賽事，中華隊由中職負責。



2020年棒球重返東京奧運，參賽隊伍定為6隊，扣除地主國日本外，其餘5張門票的產生，中華隊最大的勁敵毫無疑問是南韓，但面對日本與南韓都已產生總教練，中華隊總教練迄今尚未出爐，如何打進東京奧運，正是吳志揚任內最大的任務之一。



不過，依照吳志揚今天記者會的說法，中職仍主張主導一級賽事組訓賽，顯見和棒協對於由誰來舉辦一級賽事，仍然未有共識，也恐影響組訓，亟待釐清。



此外，中華職棒從2009年縮為4隊後，今年邁入第10年，對戰組合單調，每年釋出球員多，中職第5、第6隊何時出現，成為關注焦點。



吳志揚在下午的記者會直言，中職要有第5、第6隊，還要考量台灣的市場，目前大環境不佳，若從人口、平均所得去評估，「我們目前的市場到底養得起幾隊，數學上看來，4隊不算少」



不過，林德福強調，國人、球迷都引頸期盼，希望中職能儘速催生新的球隊，且不光是第5隊，最好還有第6隊，讓台灣優秀的棒球人才，能有一展身手的舞台和機會。



資深球評曾文誠表示，早期中華職棒聯盟角色只是在辦比賽，但現在中職會長身為聯盟掌舵人，不能只是在開幕或重要記者會露臉的角色，擔負的責任越來越大。他希望吳志揚能明確提出未來4年逐年工作計畫時程表，包括中職擴隊、中華隊一級賽事組訓、亞洲冬季棒球聯盟續辦、二軍走向等。



曾文誠並說，期待中職能擴充至6隊，吳志揚需拿出數據、提出願景，例如平均每場進場觀眾提升至一定人數的目標，設法說服企業加入中職有前途、甚至可以賺錢，而不是做公益；球迷如果看到中華職棒有希望，自然會進場看球。1070117