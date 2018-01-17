隨著2月3日台北小巨蛋綜合格鬥冠軍賽的到來，同時身兼職業選手與教練的中華民國綜合格鬥協會發言人黃育仁，也特別獻出第一次粉墨登場錄製影片，希望能讓更多人喜歡這項運動並推動國內格鬥熱潮。

現年39歲的黃育仁原本在人人稱羨的金融業任職，曾繳出七位數的所得稅，但工作十年後，他卻選擇放下工作，遠赴巴西進行訓練。首場職業賽出場便以短短的19秒KO對手；卻也發生過，更短的時間，9秒鐘換他被對手KO。他表示，格鬥不是單純的對打，其中包含許多技術與策略。一上場就要全神貫注，否則不論再厲害，都有可能瞬間輸掉。那場9秒被KO的比賽，讓他印象深刻，他在賽後痛哭許久，因為他犯了輕敵的大忌，也不夠專注，讓對手趁隙猛攻，直接被打倒在地，這個教訓他永遠記得。

黃育仁感性表示，格鬥讓他學會堅定自己的信念，並懂得謙卑。他要將這個經驗傳承給國內年輕的選手，幫助他們更快的成長。他說，雖然他在MMA領域裡已不算年輕，但他仍會保持選手的身份，直到他不能再打為止。

黃育仁也呼籲民眾踴躍來現場觀賽，他說，格鬥是一項非常迷人的競技運動，在一場綜合格鬥比賽裡你可以看到包含泰拳、拳擊、柔術、散打、空手道…任何一種你可以想像到的武功門派或中西方各種武術，被融合使用，在電光火石間，制服對手，贏得勝利。當你來到現場，將可以直接體會到格鬥所展現的力與美。