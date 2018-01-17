大馬羽賽／新賽季首戰戴資穎、王子維驚險晉級16強NOWnews今日新聞 (2018-01-17 20:30)
新賽季登場，總獎金35萬的大馬羽球名人賽，女單世界球后戴資穎今(17)日首輪對戰世界第29的地主選手謝抒芽，小戴因失誤頻頻失分而鏖戰三局，所幸最終以2:1逆轉取勝。男單方面，世界第11的王子維擊敗日本好手坂井一將，同樣晉級16強。
小戴和謝抒芽此役前僅交手過1次，是在2013年的蘇迪曼盃，當時小戴僅耗費28分鐘就直落二，帶走勝利。
不過今天小戴在首局陷入苦戰，開局雖打出一波6:0但對手更猛回敬一波8:0，但小戴失誤頻傳丟了領先，雖救回2個局點，但仍被以18:21搶下第一局
次局終於小戴回神，雙方戰成4:4之後，小戴再也沒給對手機會，一路保持領先，最後連拿5分，以21:12要回第二局。決勝局，小戴再接再厲，一開賽就連續取分，儘管謝抒芽追到6:6平手，小戴依舊保持節奏，最終21:12取得第三盤。
賽會男單第8種子的王子維同樣陷入鏖戰，全場花費了53分鐘，才以21:12、12:15、21:11擊敗坂井一將，和戴資穎是唯二晉級次輪的台將。明天除了單打外，還有4組混雙，男、女雙將挑戰晉級。
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