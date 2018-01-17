中華職棒／澳職、沖繩變第五隊？ 吳志揚、馮勝賢將出馬NOWnews今日新聞 (2018-01-17 19:39)
中職第五隊何時才會出現？中職連任會長吳志揚今（17）日在記者會中表示，近期將會拜訪澳洲職棒聯盟，秘術長馮勝賢將會出訪沖繩，了解第五隊的可行性。
吳志揚說：「他們來了很多次，加上他們也有正式的拜訪，我們也應該要去看看。」
上次澳洲ABL執行長CamVale來台，已是去年11月3日，隨著不少台灣球員也到澳洲職棒發展，雙方未來將有更多密切合作空間。
針對澳職、沖繩增加球隊，吳志揚認為要確認對方官方立場，並且也要再次讓對方了解中職立場，以目前看來，兩隊若要加入，除了要說服中職四隊外，還要先讓他們打二軍，至少一軍目前也是無法的。
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