▲吳志揚與馮勝賢連任。（圖／吳政紘攝）

中職第五隊何時才會出現？中職連任會長吳志揚今（17）日在記者會中表示，近期將會拜訪澳洲職棒聯盟，秘術長馮勝賢將會出訪沖繩，了解第五隊的可行性。

吳志揚說：「他們來了很多次，加上他們也有正式的拜訪，我們也應該要去看看。」

上次澳洲ABL執行長CamVale來台，已是去年11月3日，隨著不少台灣球員也到澳洲職棒發展，雙方未來將有更多密切合作空間。

針對澳職、沖繩增加球隊，吳志揚認為要確認對方官方立場，並且也要再次讓對方了解中職立場，以目前看來，兩隊若要加入，除了要說服中職四隊外，還要先讓他們打二軍，至少一軍目前也是無法的。