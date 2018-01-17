NBA鵜鶘今(17)日對戰塞爾提克雙方戰到一度延長才分出勝負，鵜鶘一哥Anthony Davis不僅終止綠衫軍7連勝，自己更是拿下45分、16籃板超優質數據，生涯第2次連續2場都至少拿下45分、15籃板，成為歷史第7人，且是唯一的現役球員。

此役鵜鶘一路領先，不料第四節綠衫軍開始反撲，Jaylen Brown切入追成平手，雙方陷入糾纏，正規賽倒數1分鐘，Davis4罰中3，鵜鶘以104:102領先，綠衫軍將最後一擊交給 Kyrie Irving突破上籃命中，Davis壓哨三分球落空，比賽進入一度延長。

一度延長賽兩隊繼續緊咬分差，最後關鍵時刻，鵜鶘後衛Jrue Holiday兩度急停跳投命中連得4分，鵜鶘以116:113領先，想再成為一次救世主並不簡單，Irving最後5秒三分出手未進，最終鵜鶘3分之差帶走勝利，笑納近期三連勝。

今天表現優異的Davis對於自己的表現沒有多說，反倒稱讚對手和隊友，「我只是盡全力幫助球隊贏球，對手是非常優秀的球隊，能在加時賽贏過他們得來不易。我告訴我的隊友們在客場作戰比須全力以赴，永遠保持侵略性。」

本季除了Davis兩場都有45分以上的表現外，火箭一哥James Harden曾有連續2場都攻下51分，不過籃板數僅有3、4個，可見在小球當道的現金，優質長人還是有一定主宰力與優勢。

據統計此前達到單場至少45分、15籃板的有，保持單季各項NBA天花板紀錄的巨星Wilt Chamberlain、NBA歷史上最偉大的大前鋒之一的Charles Barkley、Moses Malone、Elgin Baylor、Walt Bellamy等共6名皆是已退役的傳奇巨星。