▲艾迪頓。（圖／中信兄弟提供）

中信兄弟今（17）日傳出好消息，去年原本效力韓職樂天巨人，又轉戰洛磯隊的左投艾迪頓，確定將回鍋中信兄弟，據了解，艾迪頓也是中信兄弟之前有默契簽約洋將之一，若根據優先議約權，兄弟還是奪頭籌，因此在伍鐸已經被接觸的狀況下，先簽下艾迪頓，也是對兄弟新球季有幾分保障。

艾迪頓去年參加台日交流賽表現不差，韓職樂天巨人投手出現空缺，他也適時補上，但當時中信兄弟後來找來羅曼加盟，今年則確定會再找一位新洋投。

艾迪頓是在2016年洋將大限前加盟中信兄弟，並在總冠軍賽對義大投出7局9次三振的好成績，可惜最後兄弟仍輸掉比賽。

艾迪頓去年在中信兄弟出賽1場，0勝1敗，防禦率7.20。