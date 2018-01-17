中華職棒／中信兄弟確定簽下艾迪頓 伍鐸還在談NOWnews今日新聞 (2018-01-17 19:54)
中信兄弟今（17）日傳出好消息，去年原本效力韓職樂天巨人，又轉戰洛磯隊的左投艾迪頓，確定將回鍋中信兄弟，據了解，艾迪頓也是中信兄弟之前有默契簽約洋將之一，若根據優先議約權，兄弟還是奪頭籌，因此在伍鐸已經被接觸的狀況下，先簽下艾迪頓，也是對兄弟新球季有幾分保障。
艾迪頓去年參加台日交流賽表現不差，韓職樂天巨人投手出現空缺，他也適時補上，但當時中信兄弟後來找來羅曼加盟，今年則確定會再找一位新洋投。
艾迪頓是在2016年洋將大限前加盟中信兄弟，並在總冠軍賽對義大投出7局9次三振的好成績，可惜最後兄弟仍輸掉比賽。
艾迪頓去年在中信兄弟出賽1場，0勝1敗，防禦率7.20。
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