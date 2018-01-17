（中央社記者謝靜雯台北17日電）中華職棒今天改選會長，由現任會長、立委吳志揚成功連任。外界關注是否投入桃園市長黨內初選，吳志揚說，「八字沒半撇」、「既然當選（會長），不會讓職務受到影響」。



中職今天於兄弟飯店召開會員大會暨全體理監事會，選出新任會長，先前曾傳出亞洲棒球總會會長彭誠浩有可能參選，但後來透過中華棒球協會秘書長林宗成轉達沒有意願；另傳出體育圈內運作其他人選參加，但最後也沒有結果。



按照選舉辦法，競爭中職會長一職，需在理事名單中才具備資格，中職會長由23名理事投票產生，23名理事彼此間相互有投票權。往例是先尋求共識，並經過投票產生新任會長，未出現過兩人以上競爭會長的局面。



23名理事中，今天有17人出席，全數通過吳志揚為中職第10任會長，也成為繼陳重光、黃大洲、陳河東、趙守博後，第5位連任成功的中職會長，任期至2021年，除非修改規章，否則不能再連任。



吳志揚在下午媒體茶會中除感謝各隊的支持，也細數任內替中職轉虧為盈，復辦冬季棒球聯盟、舉行亞洲職棒冠軍爭霸賽等。他也高舉「中職五環」，訴求包括基層、訓練、商業、國際、友誼，是持續努力的目標。



吳志揚參選升格直轄市的首任桃園市長落敗後，2015年接任中職會長，這屆桃園市長選舉，吳志揚被視為國民黨可能人選之一。對於外界關注他是否會投入黨內初選，他表示：「八字沒半撇」。



他強調，既然已當選中職會長，「我就會全力以赴，不會讓我的職務受到影響，我會認真做事，請大家放心」。



吳志揚也提到在桃園縣長任內引進職棒球隊，「我對職棒、屬地主義都有親身經驗，我真的有興趣，雖然不能算是社會賢達大老，但我是願意做事。」1070117