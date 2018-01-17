也許你還記得5年前的谷歌眼鏡，但當時增強現實AR還未被人們像今天這樣的談及。谷歌眼鏡最終悄無聲息地淡出了人們的視線。但是2017年，伴隨著谷歌和蘋果在增強現實AR軟體方面的技術提升，市場重新燃起對AR的熱情。

今年的國際消費類電子產品展覽會（CES）上，增強現實AR眼鏡的原型產品令人眼花繚亂。筆者發現了一款外形像普通眼鏡的AR眼鏡，它或許能夠成為谷歌眼鏡宣告失敗后最有可能成功走向商業化的一款AR眼鏡。

這款名為Blade的AR眼鏡是由一家美國並不知名的上市公司Vuzix研發的，但Vuzix背後最大的股東是大名鼎鼎的英特爾公司。

筆者在現場體驗了這款AR眼鏡。這是一款把所有的元器件都融入進普通眼鏡框架之內，又同時搭載AR增強現實功能的設備。右邊鏡片的右上角裝有一塊小小的顯示屏，也就是這個顯示屏將計算機里顯示的東西投影到佩戴者的眼前。

來自法國參展團的某農業種植領域的企業主告訴筆者：「我們已經在植物檢驗中使用了它們的AR產品，戴上AR眼鏡，就能通過對比判斷出植物有沒有問題。」

Blade重量為3盎司（約85克）。除了外形酷似普通眼鏡這一最大賣點之外，Blade還是首款搭載亞馬遜Alexa智能語音功能的AR眼鏡，用戶可以用語音來控制這款眼鏡，執行不同的任務。它同時兼容Android和iOS平台。

Vuzix這家成立於1997年的企業，目前市值仍不到1.7億美元，員工只有75人。公司首席運營官Paul Boris告訴筆者，Blade將於今年二季度量產發貨，售價為1000美元，不過他相信，到2019年，Blade的價格就有望減半。

事實上，這並不是Vuzix首次推出AR眼鏡。在工業級應用的產品方面，Vuzixa目前的客戶包括DHL、空客以及博世等公司。

在工業領域取得成熟的應用后，Vuzix開始進軍消費級領域。在AR消費級產品方面，不僅僅是蘋果和谷歌有野心，像Magic Leap這類初創公司同樣蟄伏已久。

去年年底，Magic Leap歷時7年時間開發的Magic Leap的首款混合現實（MR）頭顯設備Magic Leap One公佈，但沒有引起轟動。在Vuzix總裁兼CEO Paul Travers看來，Magic Leap One更像是一個科學項目，而Blade能解決實際問題。

谷歌早在5年前就已經推出一款AR眼鏡，不過當時並未取得成功，谷歌便轉向智能手機的AR功能研發以及企業級頭顯設備的研發。此次谷歌也將在CES展上設有展位，並聯合聯想發佈了一款VR設備。

蘋果雖然沒有展位，但是會在展會幕後與大量AR的開發者和硬體製造商接洽，尋求更多的合作機會。根據此前蘋果供應商方面透露的消息，2019年完成AR眼鏡的技術攻關，相關產品將於2020年推向市場，不過蘋果沒有確認是否會以蘋果的品牌發佈AR眼鏡。

蘋果CEO庫克也是AR的堅定信仰者。庫克曾表示，AR會超越VR，成為未來的計算平台中最廣泛的應用。

Paul Travers對筆者表示，伴隨著5G等物聯網技術的突破以及晶元處理速度的提升，設備的「邊際」和雲端的互通將會更加頻繁，這將令人工智慧在更小、更薄的屏幕上的應用成為可能。

也許Blade並不是未來AR眼鏡最終的形態，它還有很多不完美的地方，比如還不夠小，還不能夠支持足夠多的應用場景，靈敏度還有所欠缺，顯示屏的精度還沒有達到無懈可擊。但是相信隨著技術的提升，只要產品做到符合大部分用戶體驗的時候，AR硬體自然而然地就會被普及。