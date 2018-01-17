直播答題帶火各種「作弊」工具 真能幫你贏獎金？

中新網北京1月17日電（記者 邱宇） 2018年初，直播答題走紅，伴隨著獎金的節節攀升，一些輔助答題的「神器」也隨之而生。這些答題「神器」正確率有多高？真能幫你通關並瓜分百萬獎金嗎？這種行為是否算是「作弊」呢？

直播答題火爆催生各種答題「神器」

1月12日晚11點，西瓜視頻「百萬英雄」直播答題正在進行。家住北京的田先生同時打開兩部手機，一部手機用來參與答題，另一部手機有一款APP在同步答題。

直播答題是最近風靡網路的益智類遊戲，由主持人出題，題目出現在手機屏幕上，網友在線回答，每場共12道選擇題，在指定時間內全答對者可以瓜分獎金。

目前較受歡迎的答題平台有「百萬英雄」、「沖頂大會」、「芝士超人」和「百萬贏家」。由於各平台正處於「燒錢」階段，單場最高獎金額度可高達數百萬。

在獎金的誘惑下，許多人像田先生一樣開始藉助人工智慧工具答題。這些工具包括百度推出的「簡單搜索」、搜狗搜索的「汪仔答題助手」，還有淘寶網等電商平台在售的輔助軟體，等等。

輔助軟體下載量一周暴漲30多倍

「簡單搜索」和「汪仔答題助手」均支持四個答題平台，操作方法類似，都是用一部手機答題，用另一部手機看輔助軟體選出的答案。

不同的是，「簡單搜索」在三個選項後面標出了百分比，意為該選項可能正確的概率，隨後選出最佳答案。而「汪仔答題助手」僅給出唯一答案，並對答案做出簡單解釋。

中新網記者注意到，近幾日，上述軟體的新增用戶數量有明顯上升。

記者在移動應用數據分析平台ASO100查詢發現，1月8日至14日，「簡單搜索」在安卓市場的日下載量從1771次驟增至66227次，一周漲幅高達30多倍。

ASO100提供的信息顯示，「搜狗搜索」軟體更新於1月11日，名稱中特別標註了「答題神器贏百萬現金」的字眼。1月12日至14日，「搜狗搜索」在蘋果和安卓市場的日下載量連續三天呈上升態勢。

電商平台的答題輔助工具也開始受到關注。以一款售價20元的答題輔助軟體為例，客服人員告訴記者，安裝軟體后，可以用手機看直播、用電腦看搜索結果，1秒識別、1秒搜索、1秒選擇，正確率達90%。

該商家同時組建了輔助答題QQ群，建群不到5天，群成員增加到40餘人。

答題「神器」發揮不穩定 遇難題正確率直線下降

這些輔助工具的正確率到底有多高？是否真能幫助通關？

記者用「簡單搜索」和「汪仔答題助手」體驗多場直播答題后發現，正確率每場差別很大。

以「簡單搜索」為例，1月12日晚11點「百萬英雄」場，12道題目，機器人全部答對。但1月14日下午5點「沖頂大會」，機器人在多道題目上宣布「放棄」，甚至一度出現卡頓。

「『百萬英雄』的英雄場難題多，機器人正確率直線下降。」同樣使用過輔助工具的李先生說，記得有一場錯了5、6道，正確率只有50%左右，所以這真的只是「輔助和參考工具」。

另外，記者體驗發現，答題軟體對文學、歷史等領域的題目更容易答對，對數學題則較難給出答案。

例如，有題目問「『我思故我在』這句話是誰的名言？」，機器人快速而正確地選擇了「笛卡爾」。

另有題目問「上一個四級階梯，若每次只能跨過一級或兩級階梯，有幾種方法上去？」機器人乾脆選擇「放棄」。

同時，「簡單搜索」答題有時會在最後一刻出現更改答案的情況。有網友懷疑「在後台有人工干預」，但針對這一說法，尚無官方解釋。

輔助工具興起對直播答題平台有何影響？

面對這類輔助工具，直播答題平台是否會受到影響，又將如何應對？

對此，今日頭條方面告訴中新網記者，「百萬英雄」是今日頭條推出的一款旨在回饋用戶的全民益智互動在線遊戲。「我們關心的只是用戶從中收穫了什麼。其他的因為跟我們無關，所以不發表評論。」

中國電子商務研究中心生活服務電商助理分析師陳禮騰認為，利用輔助軟體破壞了遊戲的公平性，大大降低了用戶的體驗，進而可能造成平台的用戶流失。

「百萬英雄」與「沖頂大會」直播答題畫面。來源：「百萬英雄」與「沖頂大會」APP截圖。

藉助輔助工具答題是否算是作弊呢？「這確實有作弊之嫌，對未使用輔助工具的用戶略顯不公平。」中國政法大學知識產權研究中心特約研究員李俊慧在接受中新網記者採訪時說，但由於答題活動原本就是公開的，不論多人共商做答，抑或藉助輔助工具，都是用戶可以自由選擇的。

中國政法大學副教授朱巍此前接受媒體採訪時指出，很難用法律評價這些所謂的「外掛作弊」行為。

他說，從商家的角度來看，直播答題模式主要的盈利點在於流量。主要的賺錢方式不是來源於網民，所以網民有的時候用一些所謂的外掛，只要不破壞整個直播的正常程序運營，可能也並不是特別大的事情，所以用戶所謂的外掛行為談不上法律層面的問題。