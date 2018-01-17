原標題：小米衝刺IPO高估值引爭議 雷軍董明珠對賭懸念再起

小米衝刺IPO高估值引爭議

雷軍董明珠對賭懸念再起

■本報記者 賈 麗

1月16日有消息稱，小米科技（下稱小米）已為其即將到來的上市選定高盛和大摩這兩家投行作為主承銷商，小米此次IPO或將成為繼2014年阿里巴巴在紐約上市以來科技行業最大的IPO。

小米高層對外表示，公司的估值有望達到1000億美元。而小米董事長雷軍更是提出了2000億美元（約合人民幣1.3萬億元）的目標。不過這一高估值引發業界爭議，部分分析師對此表示懷疑。

對於上市，小米公司內部人士稱：「目前公司尚未確定上市時間及地點，只是在做前期準備。」

雖然小米上市的具體細節還未敲定，但毫無疑問，一旦小米上市，其估值和規模都將大幅提升。

而在5年前，雷軍和格力電器（下稱格力）董事長董明珠許下的一場10億元的賭局轟動業界。對於誰輸誰贏，外界也一直議論紛紛。如今雙方賭約期限還剩一年，格力還是那個格力，而小米卻早已不是當年那個小米。

小米衝刺IPO

高估值引爭議

近日有消息稱，小米最早將於2018年下半年進行IPO，掛牌地點或選擇香港。業內普遍認為小米將帶來一場可受全球矚目的IPO。消息顯示，包括高盛、摩根士丹利、瑞信在內的數十家中外投行，都參與了這場激烈的承銷商資格競逐，並且參加的承銷商數字可能會繼續擴大。

不過小米方面並未過多對此事進行評論，其內部人士表示：「目前公司處於（上市）籌備階段。」

此前，小米已進行了多輪融資，2014年12月份，小米完成第五輪11億美元融資，彼時，小米估值為450億美元。而如今隨著小米上市的消息傳出，其估值方案也在業界傳出了多個版本。一些投行的方案對其估值超過1000億美元。有消息稱，雷軍於去年11月份與投行接觸時提出了2000億美元估值的目標。

業內人士認為，按照這一估值，成立僅8年的中國本土企業小米將有望成為全球估值最高的初創企業；如果順利上市，其亦或將成為今年全球規模最大首發上市的科技公司。不過也有業內人士對小米靠什麼支撐2000億美元的估值提出疑問。

將小米的市值、營收與國內互聯網巨頭百度來比較：1月16日收盤，百度的市值約為878億美元，而小米上市后如若能達到2000億美元的估值，則將是百度的2倍之多。百度前三季度營收為612億元，全年有望超過700億元。而小米即使在2017年完成1000億元營收目標的情況下，其營收也僅為百度的1.5倍。有業內人士提出質疑，既沒有高營收，也沒有高利潤，小米拿什麼支撐這一估值？

不過，如若小米成功上市，其無疑將掀起一場造富盛宴。數據顯示，目前雷軍為小米科技的第一大股東，股權比例為77.8022%。如果上述2000億美元為投前估值，那麼持股比例為77.8%的雷軍身家將超過1556億美元成為中國首富。

董明珠和雷軍對賭

誰是贏家？

隨著小米IPO的速度加快，雷軍和董明珠的賭約也頻繁被市場提及。不過誰輸誰贏，業界還未有定論。

2013年年底，雷軍和董明珠以10億元為賭注，賭5年內小米的銷售額能否超過格力。現在時間已經過去了4年，兩位大佬和其背後的企業之間暗戰不斷，卻誰也沒有退讓的意思。然而，距離兩者賭約的到期也僅有1年。

從營收來看，小米曾公佈其2015年營收為780億元，但其並未公佈2016年營收情況。2017年年初小米直接宣布其全年營收目標為1000億元。小米一位發言人稱，小米2017年營收業績有望突破1000億元。

而格力電器2016年營收為1101.13億元，業內人士預計2017年格力電器營收達到約1500億元。

家電業專家劉步塵表示：「董明珠曾表示格力每年營收增長比例為20%，其2017年如若達到1500億元的營收，那麼格力在2018年的營收將達到1800億元。而今年小米的營收規模有望超過1000億元。單從營收規模來看，小米目前與格力電器相差很大。那麼，最終可能是董明珠贏了。」

不過從另一個角度來看，小米一旦上市則估值有望超過1000億美元，甚至達到2000億美元，其更有成長性。

「目前格力的營收相對較為單一，主要依靠空調產業，其智能設備等新產業還在培育之中。從未來的市值和規模的成長性來看，小米更勝一籌。」劉步塵認為。

當初雷軍與董明珠定下賭約時，小米的營收約300億元（2013年），而如今小米的營收若能達到1000億元，則是4年前營收的3倍之多，小米與格力在營收上的差距也在逐漸縮小。

產業經濟觀察家洪仕斌告訴記者：「如果小米IPO成功，則其市值將遠超格力。而IPO成功，也將助推小米在產業上的擴張，給小米的規模提升帶來巨大的想像空間。此外，多年來格力一直發揮穩定，其智能設備等新興產業也已成為新的利潤增長點」。