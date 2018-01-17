新浪美股訊 日期:16日CNBC稱，丹麥盛寶銀行分析師凱凡-彼得森（Kay Van-Petersen）周二表示，2018年比特幣價格可能達到10萬美元。

這位在去年曾正確預測加密貨幣漲勢的分析師說，比特幣之外，其他的加密數字貨幣也可能表現的更好。在2016年12月，彼得森曾預測比特幣在2017年將達到2000美元。根據CoinDesk的數據，當時比特幣的交易價格低於900美元，隨後在2017年5月他的預測成為了現實。

他在周二再次拋出了大胆的預測，認為在更多得機構投資者和期貨合約交易的推動下，比特幣2018年可能漲到5萬美元至10萬美元。數據顯示，要達到10萬美元的價格，比特幣需要從周二13601.43美元的最高價格上漲635%。先前，彼得森曾表示，達到10萬美元可能需要10年的時間。

然而，包括比特幣、以太坊等在內的數字貨幣周二出現大幅拋售，因政府打壓預期升溫。其中，比特幣價格一度下挫逾14%，至12000美元下方。據路透報導，韓國企劃財政部長官稱禁止加密貨幣交易仍是一項可能選擇。此外，一位中國央行官員周二也表示，應該禁止數字貨幣的集中交易。