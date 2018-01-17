立法院17日三讀修正通過農田水利會組織通則，農田水利會改制為公務機關，將停止辦理會長及會務委員選舉，會長任期屆滿由政府指派。在三讀前，國民黨籍立委手舉標語並高呼口號表達不滿。



中央社記者吳翊寧攝 107年1月17日