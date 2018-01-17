水利會改制 藍委舉標語抗議（1）中央社 (2018-01-17 01:30)
立法院17日三讀修正通過農田水利會組織通則，農田水利會改制為公務機關，將停止辦理會長及會務委員選舉，會長任期屆滿由政府指派。在三讀前，國民黨籍立委手舉標語並高呼口號表達不滿。
中央社記者吳翊寧攝 107年1月17日
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