挑燈夜戰完成三讀 農田水利會改成公務機關NOWnews今日新聞 (2018-01-17 01:02)
立法院臨時會從昨日下午開始處理《農田水利會組織通則》部分條文修正草案，經過6小時不斷電審查，今(17)日凌晨12時許宣告三讀通過，未來將停辦水利會會長選舉，其他內容包含第四屆會務委員、會長任期延任2年4個月至2020年9月30日、水利會改制為公務機關、受《公務人員行政中立法》規定必須要行政中立，至於後續水利會資產處理、職員權益等，將另由法律定之。
今日立院決戰農田水利會改官派審查，國民黨動員水利會主要幹部及農民，到立院周邊抗議，國民黨主席吳敦義、曾永權、郝龍斌兩名副主席，及國民黨立法委員均到場聲援，活動在傍晚和平解散。
在場外抗議的同時，院內先進入朝野協商，不出意外的未能達成共識，最終全案進入冗長發言程序，在超過6小時不斷電處理後，國民黨痛批民進黨政府「假改革、真綁樁」，並以退席表達立場，民進黨立委則在場內慶祝法案三讀通過，強調未來水利會升格公務機關後，能把水權國有化，照顧更多農民。
關鍵字：
上一則：蘇嘉全敲槌 水利會改制三讀通過
其他政治新聞更多政治新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
我是馬克
摘星工廠
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
退伍軍人十八趴已凍結？【中廣新聞網】
民進黨競逐新北市長 只剩院長級辦得到？【NOWnews今日新聞】
本報社評--錯把剛愎自用當成勇於任事【中央網路報】
最新民調：蔡英文2020連任出現危機【Kairos 風向新聞】
本報透視集--有恃無恐【中央網路報】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》