▲立法院挑燈夜戰《農田水利會組織通則》，在凌晨12時許，正式完成三讀，農田水利會將在2020年改制為公務機關。（圖／NOWnews資料照）

立法院臨時會從昨日下午開始處理《農田水利會組織通則》部分條文修正草案，經過6小時不斷電審查，今(17)日凌晨12時許宣告三讀通過，未來將停辦水利會會長選舉，其他內容包含第四屆會務委員、會長任期延任2年4個月至2020年9月30日、水利會改制為公務機關、受《公務人員行政中立法》規定必須要行政中立，至於後續水利會資產處理、職員權益等，將另由法律定之。

今日立院決戰農田水利會改官派審查，國民黨動員水利會主要幹部及農民，到立院周邊抗議，國民黨主席吳敦義、曾永權、郝龍斌兩名副主席，及國民黨立法委員均到場聲援，活動在傍晚和平解散。

在場外抗議的同時，院內先進入朝野協商，不出意外的未能達成共識，最終全案進入冗長發言程序，在超過6小時不斷電處理後，國民黨痛批民進黨政府「假改革、真綁樁」，並以退席表達立場，民進黨立委則在場內慶祝法案三讀通過，強調未來水利會升格公務機關後，能把水權國有化，照顧更多農民。