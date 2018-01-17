在上輪被比利亞雷亞爾絕殺后，少賽一場的皇馬已經落後榜首的巴薩多達19分，而C羅本賽季僅在聯賽中打入4球，狀態也遭到了質疑。而據葡萄牙媒體的報導，皇馬主席弗洛倫蒂諾已經拒絕了C羅漲薪的要求，甚至打算將他出售。

葡萄牙媒體《紀錄報》報導，弗洛倫蒂諾已經告知C羅的經紀人門德斯，他已經可以為C羅聽取來自其他球隊的報價。報導指出，在上賽季歐冠決賽對陣尤文前，C羅曾被許諾得到一份新合同。周一的《阿斯報》也報導，C羅希望離開皇馬，因為他感覺到弗洛倫蒂諾對他的言而無信，他的首要選擇就是重返曼聯。而皇馬方面在努力求購內馬爾和姆巴佩，將他們視作未來皇馬鋒線的頭號選擇。

據悉，弗洛倫蒂諾願意和C羅進行談判，以讓他繼續留在皇馬，但皇馬主席並不會滿足C羅的漲薪要求，目前C羅的年薪為2100萬歐元，只排在世界第五，落後內馬爾的3600萬歐元和梅西的5000萬歐元。

（皮亞松）