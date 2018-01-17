立法院17日三讀修正通過農田水利會組織通則，農田水利會改制為公務機關，將停止辦理會長及會務委員選舉，會長任期屆滿由政府指派；準用公務人員行政中立法。立法院長蘇嘉全（右）17日凌晨在立法院議場敲槌通過。中央社記者吳翊寧攝 107年1月17日