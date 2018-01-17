向李登輝祝壽引風波 扁手寫函覆中監中央社 (2018-01-17 00:50)
前總統陳水扁15日到翠山莊為前總統李登輝祝壽行程曝光，還有與民眾合照影片被貼網，陳水扁16日以親筆信函向中監說明過程。（民眾提供）
中央社記者王淑芬傳真 107年1月17日
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上一則：總統：水利會轉型 台灣農業里程碑
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