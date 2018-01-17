總統：水利會轉型 台灣農業里程碑中央社 (2018-01-17 00:30)
（中央社記者葉素萍台北17日電）立法院三讀通過農田水利會組織通則修正案，總統蔡英文今天說，感謝立委支持，等待了超過25年，農田水利會終於成功轉型為公務機關，這是台灣農業與水資源管理重要的里程碑。
蔡總統凌晨透過臉書貼文指出，「改革成功，讓農業水資源的管理更有效率」。
蔡總統說，感謝立法委員的支持，等待了超過25年，農田水利會終於成功轉型為公務機關，這是台灣農業與水資源管理重要的里程碑。「改制後，我們將成立基金，把屬於人民的資源，每一分每一毫都用在農田水利事業上。」
她說，早在1993年，當時執政的國民黨政府曾經一度成功主導農田水利會轉型公務機關的修法改革，很可惜因為不能堅持改革的立場，最後功敗垂成。這段時間以來，有超過150位學者專家連署支持，更有國民黨籍的水利會長，一起站出來支持這項興利除弊的改革。可見，加強水資源的運用效率，造福農民，「是超越政黨、也沒有藍綠之分的」。
蔡總統說，提升農田水利會的位階，就是提升水資源管理的效率，也讓專業水利人員的工作權益有保障，擴大對農民的服務。政府也會持續投入資源，全力因應氣候變遷時代中，水資源管理的挑戰。1070117
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