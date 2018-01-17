向李登輝祝壽引風波 扁手寫說明函覆中監中央社 (2018-01-17 00:26)
（中央社記者王淑芬高雄17日電）前總統陳水扁16日中午以手寫信函向台中監獄說明15日北上訪友及探視前總統李登輝的經過，內容提及訪李行程有事先約定保密、至於民眾流出的影片非本意。
陳水扁到翠山莊為李登輝祝壽行程曝光，還有與民眾合照影片被貼網，外界質疑陳水扁試探性地踩保外醫治紅線。
法務部長邱太三16日回應媒體說，中監正蒐集相關資訊；縱使陳水扁要做有益醫療的任何行為，還是得由醫療團隊提出活動性質及對醫療有幫助或其他事項，提供給中監審查，比較妥當。
陳致中16日深夜以LINE向中央社記者說明，中監有疑問，父親以手寫函交代過程，就據實說明，
手寫函的內容聚焦在陳水扁先探訪醫師友人再轉往翠山莊，陳致中說，該行程是有約定保密，不料被透露給媒體，讓他深感訝異。
他又說，至於網傳影片的事是上星期陳水扁與友人聚會，碰到自稱扁迷者要求合影，當時有要求不能po網，但仍被公開，並非本意。
陳致中表示，父親的手寫函後來傳真給中監。至於手寫函為何外流，陳致中沒有說明。1070117
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