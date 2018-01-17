（中央社記者劉冠廷台北17日電）立法院今天三讀修正通過農田水利會組織通則，將農田水利會改制為公務機關，會長及各級專任職員準用公務人員行政中立法，應嚴守行政中立；會長及會務委員未來將改由政府指派。



逾70年來，農田水利會歷經幾階段的變革，會長遴選方式也不同。



--34年，將「水利組合」改稱「農田水利協會」；會長由會員選出，主管機關省農林處核派。



--37年，合併「農田水利協會」與「防汛協會」，改為40個「水利委員會」；公布水利委員會設置辦法及水利委員會組織規程。兼具政府及人民團體身分。而水利委員會的主任委員選出方式，由委員選舉後呈請該管縣政府核轉水利局核派。



--45年，台灣的農田水利組織正式進入農田水利會階段；至民國59年，共4屆的會長，是由會員代表大會選舉產生。



--59年，第5屆會長由政府提名，水利會代表選之。



--64年1月1日，台灣省政府實施「台灣省加速農村建設時期健全農田水利會實施要點」，實施期間會員代表暫不選舉，會長由省政府遴派，台北市由會員代表大會間接選舉。至民國71年結束。



--71年，會長由省（市）主管機關就會員中具有會長候選資格，進行遴選。



--82年，農田水利會組織通則增訂3年內改制公務機關，但於84年刪除此條文；83年起至91年，由省（市）主管機關徵求縣（市）主管機關的同意，就具有會長候派資格者中遴選。



--91年，前總統陳水扁為推動水利會自主，主張會長由會員自由直選，立法院也修正「農田水利會組織通則」相關條文，確定會長由會員直接投票選舉產生。



--106年11月9日，行政院院會通過「農田水利會組織通則」部分條文修正草案，新增農田水利會準用公務人員行政中立法規定，改制為公務機關，該通則修正施行後停止辦理會長及會務委員選舉。



--107年1月17日，立法院臨時會三讀修正通過農田水利會組織通則，將農田水利會改制為公務機關，會長及各級專任職員準用公務人員行政中立法，會長及會務委員改由政府指派。1070117