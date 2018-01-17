立院二讀 水利會長任期屆滿由政府指派中央社 (2018-01-17 00:14)
（中央社記者陳俊華、劉冠廷台北17日電）立法院臨時會院會今天二讀農田水利會組織通則第40條條文修正草案，將停辦農田水利會會長與會務委員選舉，會長於任期中因故出缺或任期屆滿時，由政府指派。
院會約在16日晚間22時35分，進入農田水利會組織通則第40條修正草案討論，接著朝野立法委員發言近1小時30分後，約在17日0時3分表決，出席100人中，65人贊成、35人反對，通過民主進步黨立法院黨團所提出的再修正動議內容。
二讀條文新增規定，自修正之條文施行之日起，停止辦理會務委員及會長選舉，各農田水利會第四屆會務委員及會長的任期，均至民國109年9月30日止。
二讀條文規定，會務委員在任期中因故出缺時，不辦理補選；會長在任期中因故出缺或任期屆滿時，由主管機關指派。
立法院16日下午就攸關水利會改制為公務機關的組織通則修正草案進行朝野溝通，但未獲共識，全案進入表決戰，院會並表決通過民進黨團提出延長開會時間直到全案處理結束。
立法院職權行使法規定，第三讀會，除發現議案內容有互相牴觸，或與憲法、其他法律相牴觸者外，祇得為文字之修正。1070117
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