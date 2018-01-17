勞倫斯獎C羅角逐最佳運動員 皇馬巴薩入候選名單北京新浪網 (2018-01-17 00:28)
2018年勞倫斯體育獎公佈了完整提名名單，皇馬球星C羅進行了最佳男運動員的候選名單。
在過去的一年中，C羅幫助皇馬衛冕歐冠，並奪得了聯賽冠軍，自己也包攬了金球獎和世界足球先生兩項大獎，和C羅競爭最佳男運動員的包括費德勒（網球）、納達爾（網球）、漢密爾頓（賽車）、弗魯姆（自行車）和莫-法拉（田徑）。
皇馬則將爭奪最佳團隊，他們的對手有金州勇士（籃球）、戴維斯杯法國隊（網球）、新英格蘭愛國者（橄欖球）、梅賽德斯AMG車隊（賽車）和美洲杯紐西蘭隊（帆船）。
憑藉在歐冠上大逆轉淘汰巴黎聖日耳曼，巴薩入圍勞倫斯年度最佳復出獎項的提名，同時入選的還有在空難后努力復甦的沙佩科恩斯。
此外，法國新星姆巴佩還入選了最佳突破獎的候選名單，沙佩科恩斯同時還進入了年度最佳體育時刻的提名。
最終獲獎者將於2月27日在摩納哥揭曉。
（卡拉斯）
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