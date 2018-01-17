阿里雲深夜聲明：絕不會提供「挖礦平台」和虛擬貨幣北京新浪網 (2018-01-17 00:25)
新浪科技訊 1月17日凌晨消息，近日有媒體報導，稱阿里巴巴已上線虛擬貨幣挖礦平台「P2P節點」，指出阿里正在招募礦機入駐。對此，阿里雲深夜發聲明闢謠，稱該業務與「挖礦平台」、「虛擬貨幣」等毫無關聯。
阿里雲強調，絕不會發行任何比特幣之類的虛擬貨幣，也不會提供任何所謂的「挖礦平台」。對於虛假報導，將依法追究法律責任。（韓大鵬）
以下為阿里雲聲明全文：
關於虛假報導 「阿里巴巴挖礦平台』P2P節點』悄然上線」的聲明
我們注意到近日有媒體報導稱阿里巴巴上線挖礦平台P2P節點。經核實，該業務實際上是阿里雲基於P2P技術的CDN（內容分髮網絡）業務，與「挖礦平台」、「虛擬貨幣」等毫無關聯。
P2P（對等網路）節點是指在CDN行業里常見的用戶共享帶寬加速服務。由用戶通過個人電腦、路由器等設備共享家庭閑置的上行網路帶寬，成為一個微型的CDN分發服務節點，使得其他客戶在下載、直播、遊戲等場景時獲得就近加速體驗。
對於用戶授權共享的資源，阿里雲CDN以積分的形式給予獎勵，積分可以在積分類商城裡置換禮品，不具備貨幣功能和炒作價值。
我們再次聲明，阿里雲絕不會發行任何比特幣之類的虛擬貨幣，也不會提供任何所謂的「挖礦平台」。
對於捕風捉影的虛假報導，我們將依法追究法律責任。
阿里雲計算有限公司
2018年1月16日
關鍵字：
其他科技新聞更多科技新聞
編輯首推
蔡康永
摘星工廠
我是馬克
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
Sony 智慧手錶．SAMSUNG 智慧手錶 原廠．智慧 手錶 紅色．ASUS 智慧手錶．U8 智慧 手錶．藍牙智慧手錶．西歐科技 藍芽智慧手錶．casio 智慧手錶．MWB181 ERGOLINK 智慧手錶．藍芽 智慧 手錶．智慧 手錶．防水智慧手錶．MARTIAN 藍芽 智慧手錶．藍芽智慧手錶．智慧手錶．StamAngel 智慧手錶
台灣「千年一遇」美女全家福曝光 一家四口顏值爆表！【北京新浪網】
冷飯大法好！卡普空確定《鬼泣HD合集》支持中文【北京新浪網】
3DS模擬器開發團隊：我們要開發Switch模擬器了！【北京新浪網】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》