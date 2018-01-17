新浪科技訊 1月17日凌晨消息，近日有媒體報導，稱阿里巴巴已上線虛擬貨幣挖礦平台「P2P節點」，指出阿里正在招募礦機入駐。對此，阿里雲深夜發聲明闢謠，稱該業務與「挖礦平台」、「虛擬貨幣」等毫無關聯。

阿里雲強調，絕不會發行任何比特幣之類的虛擬貨幣，也不會提供任何所謂的「挖礦平台」。對於虛假報導，將依法追究法律責任。（韓大鵬）

以下為阿里雲聲明全文：

關於虛假報導 「阿里巴巴挖礦平台』P2P節點』悄然上線」的聲明

我們注意到近日有媒體報導稱阿里巴巴上線挖礦平台P2P節點。經核實，該業務實際上是阿里雲基於P2P技術的CDN（內容分髮網絡）業務，與「挖礦平台」、「虛擬貨幣」等毫無關聯。

P2P（對等網路）節點是指在CDN行業里常見的用戶共享帶寬加速服務。由用戶通過個人電腦、路由器等設備共享家庭閑置的上行網路帶寬，成為一個微型的CDN分發服務節點，使得其他客戶在下載、直播、遊戲等場景時獲得就近加速體驗。

對於用戶授權共享的資源，阿里雲CDN以積分的形式給予獎勵，積分可以在積分類商城裡置換禮品，不具備貨幣功能和炒作價值。

我們再次聲明，阿里雲絕不會發行任何比特幣之類的虛擬貨幣，也不會提供任何所謂的「挖礦平台」。

對於捕風捉影的虛假報導，我們將依法追究法律責任。

阿里雲計算有限公司

2018年1月16日