目前，桑切斯的下家已經成為了一月份轉會市場的頭號熱點問題，而曼聯現在成為了最可能得到他的球隊。據英格蘭媒體的最新報導，曼聯提出的方案是用姆希塔良直接交換桑切斯。

根據《曼徹斯特晚報》之前的報導，曼聯的出價是姆希塔良加上3000萬英鎊，不過來自《天空體育》的最新消息否認這種說法，他們表示這筆涉及姆希塔良和桑切斯的轉會將是直接交換，不涉及轉會費。

而姆希塔良的經紀人拉伊奧拉在最新的採訪中表示，如果姆希塔揚拒絕加盟阿森納，那麼曼聯是無法得到桑切斯的。曼城原本是桑切斯爭奪戰的領跑者，但經過討論后，曼城已經放棄在冬天簽下桑切斯。此外，英格蘭媒體還報導切爾西和利物浦也可能會在一月份尋求籤下桑切斯。

（卡拉斯）