英媒曝曼聯用姆希塔良單換桑切斯 不涉及轉會費北京新浪網 (2018-01-17 00:08)
目前，桑切斯的下家已經成為了一月份轉會市場的頭號熱點問題，而曼聯現在成為了最可能得到他的球隊。據英格蘭媒體的最新報導，曼聯提出的方案是用姆希塔良直接交換桑切斯。
根據《曼徹斯特晚報》之前的報導，曼聯的出價是姆希塔良加上3000萬英鎊，不過來自《天空體育》的最新消息否認這種說法，他們表示這筆涉及姆希塔良和桑切斯的轉會將是直接交換，不涉及轉會費。
而姆希塔良的經紀人拉伊奧拉在最新的採訪中表示，如果姆希塔揚拒絕加盟阿森納，那麼曼聯是無法得到桑切斯的。曼城原本是桑切斯爭奪戰的領跑者，但經過討論后，曼城已經放棄在冬天簽下桑切斯。此外，英格蘭媒體還報導切爾西和利物浦也可能會在一月份尋求籤下桑切斯。
（卡拉斯）
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
蔡康永
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
Sony 智慧手錶．SAMSUNG 智慧手錶 原廠．智慧 手錶 紅色．ASUS 智慧手錶．U8 智慧 手錶．藍牙智慧手錶．西歐科技 藍芽智慧手錶．casio 智慧手錶．MWB181 ERGOLINK 智慧手錶．藍芽 智慧 手錶．智慧 手錶．防水智慧手錶．MARTIAN 藍芽 智慧手錶．藍芽智慧手錶．智慧手錶．StamAngel 智慧手錶
彩民守號30元攬大樂透775萬：先買個大房子！【北京新浪網】
歷史上的今天-大樂透01月17日開獎號碼匯總【北京新浪網】
專進世界波！曼聯的無價之寶 他換桑切斯=血虧【北京新浪網】
曼聯有個獃頭鵝讓人無語 專坑德赫亞的金手套？【北京新浪網】
勇士厲害嗎？厲害，但騎士涼了嗎？未必！【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》