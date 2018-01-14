（中央社記者黃麗芸南投縣14日電）19年前的九二一大地震，多國派搜救員、搜救犬來台馳援，成為國內成立搜救犬隊的起源，去年還主辦「亞洲區MRT搜救犬隊國際任務救援能力認證」，多達7隊台灣隊伍順利通過。



內政部消防署特種搜救隊分隊長陳順天告訴中央社記者，民國88年9月21日發生的南投縣集集大地震，傷亡、損失都相當慘重，也讓政府了解到國內防災預防及搶救上的缺失。



陳順天指出，當時來台的國際搜救隊伍分別來自20國、38個國外緊急搜救隊（包括2個醫療團體），共計728人和103隻搜救犬，協助相關震災救難工作。



由於台灣當時並無搜救犬，陳順天說，九二一大地震也讓國人看到國際搜救犬在災害發生時的搜尋能力，有鑑於此，消防署在91年成立特種搜救隊後，就積極辦理並推廣搜救犬馴養業務，並於99年設立搜救犬隊。



負責訓練、飼養搜救犬能在災難現場發揮功能的人，均被稱為領犬員。



陳順天指出，目前消防署搜救犬隊的領犬員共有4人，旗下列管10隻搜救犬，另外還有4隻培訓中；通常訓練一隻通過國際認證的多功能搜救犬最快約需18個月，但一般平均則約為24個月，訓犬過程是一條漫長的路，經費也有限。



但歷時一年多的準備和努力，消防署去年11月成功爭取主辦「2017亞洲區MRT搜救犬隊國際任務救援能力認證」活動，是繼韓國在2008年舉辦後的第二個亞洲國家，國內、外共計有16支隊伍報名參加，並有7隊台灣隊伍順利通過。



其中，有2隊來自消防署搜救犬隊、3隊來自台中市消防局，其餘另2隊分別為高雄市消防局和台東縣消防局。



陳順天表示，通過認證的隊伍未來將能接受聯合國的徵召，執行國內、外重大災害型救援任務，這也代表台灣所培訓的搜救犬能力受到國際肯定。



根據消防署資料指出，最適合擔任搜救犬的犬隻包括德國狼犬、拉不拉多獵犬、邊界牧羊犬、比利時瑪利諾斯牧羊犬、黃金獵犬和聖伯納犬；且依搜救能力可分為廣域搜尋、倒塌建築物、雪崩及水難搜救犬等。



搜救犬的工作生命週期約為5年，巔峰期在3至5歲，6至7歲則須視體能狀況和作業搜尋慾望才可繼續投入災區搜救作業。



國際間公認搜救犬認證標準共有兩種，分別為IRO（國際搜救犬組織）體系和FEMA （美國聯邦緊急應變總署）體系。



目前國內所培訓出的搜救犬，已執行過伊朗、印尼日惹及海地震災救援等國際任務；國內則有高雄氣爆和台南市維冠大樓倒塌救援，並獲高度肯定。消防署說，搜救犬推展為長期扎根工作，未來也將持續致力提升國內搜救犬質、量以達國際水準。1070114