影／八旬老翁走失 躲草堆擋冷風渡過寒夜NOWnews今日新聞 (2018-01-14 18:25)
彰化縣社頭鄉協和村80歲劉姓失智老人13日晚間走失，家人報案後，警方與親友找了一整天沒有結果，至14日下午有民眾通報，在後路巷發現一位老人家掉落約一點五公尺深的山溝雜草堆中，警消已將他救起送醫，幸無生命危險。
▲ 社頭鄉協和村80歲劉姓老翁走失，經過一天的蒐尋，今老翁被發現窩在草叢內避寒。（圖／記者陳雅芳翻攝，2018.01.14）
住在社頭鄉八卦山麓、現年80歲的劉源春，13日晚間走失，由於寒流來襲，家人擔心老人家失溫，全村動員尋找，經過一天的蒐尋，14日下午3點，老翁被發現窩在草叢內避寒。協和村長劉聰波說，劉姓老先生是昨晚7點多走失，親友找了一夜，並報警協尋。
14日下午3點多有村民通報，在山區山溝發現有人摔落，警方和林厝消防隊員出動救援，將劉男救起時，發現他全身在發抖，送員基醫院救治，他有多處挫傷，幸無生命危險。劉聰波說，今天增派人手，並往山腳路以東方向大範圍搜尋，在劉源春住家約1.2公里處的草叢，有人聽到「我在這啦！」大家走過去，看到劉源春把雜草當被窩，一身狼狽。
家人說，父親有輕微失智，偶爾會忘記回家的路，13日入夜氣溫約9度，擔心老父身體狀況，最後在草堆中找到，還好四周草比人高，因此擋掉寒風。
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