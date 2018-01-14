▲彰化郵局辦理「關懷弱勢-捐贈活動」，將義賣活動所得捐給聖母聖心啟智中心。（圖／記者陳雅芳攝，2018.01.14）

集小愛成大愛！為協助社會福利機構籌措經費，讓弱勢族群能得到更溫馨的照護，彰化郵局配合肯納兒烘焙坊及聖母聖心啟智中心舉辦義賣活動，讓社會大眾可以把愛心化為實際行動，讓弱勢者能得到最好的照顧。

▲彰化郵局辦理「關懷弱勢-捐贈活動」，將義賣活動所得捐給聖母聖心啟智中心。（圖／記者陳雅芳攝，2018.01.14）

彰化郵局辦理「關懷弱勢-捐贈活動」，邀請聖母聖心啟智中心的慢飛天使，表演動感熱情舞蹈揭開序幕。緊接著啟動拍賣活動，優質的義賣品在拍賣活動中獲得不少義賣所得。

在用郵客戶及全體同仁踴躍認購下，彰化郵局籌募了一筆愛心捐款，為讓愛心分享給亟需關懷的弱勢團體，14日至位於鹿港的天主教會彰化縣立聖母聖心啟智中心，辦理捐贈活動。

彰化郵局局長王義修表示，自閉症肯納家長協會的吐司麵包及聖母聖心啟智中心的韓式泡菜大獲眾人好評，使得義賣活動相當成功，不只為自閉症肯納家長協會和聖母聖心啟智中心帶來義賣所得，吐司麵包與韓式泡菜都建立口碑，希望未來好康道相報也能繼續為兩個單位帶來穩定的訂單和收入。

王義修說，韓國修女所做的泡菜，真的有夠道地！辣而不嗆，麻而夠勁，入喉會讓人回味無窮。對於柳貞順修女為籌措院童經費，教導院童製作韓式泡菜的愛心大表讚許。

▲彰化郵局辦理「關懷弱勢-捐贈活動」，將義賣活動所得捐給聖母聖心啟智中心。（圖／記者陳雅芳攝，2018.01.14）

彰化郵局共捐贈白米40包及36組洗衣精，希望藉由義賣捐助拋磚引玉，引發社會各界對弱勢團體關懷，在這歲末寒冬，讓弱勢者得到更溫馨的照護。