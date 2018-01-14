榮民黃爺爺百歲壽誕 王繼開處長前往祝壽大成報 (2018-01-14 16:40)
黃爺爺15歲從軍，歷經抗日、剿匪等無數戰役，忠黨愛國，盡忠職守，官拜上尉連長榮退，後轉任鄉公所擔任村幹事，為人正直清廉，服務熱忱，受人尊崇直至屆齡退休。一生勤儉自持，含辛茹苦撫養六位子女長大成人，並接受高等教育，均學有所成，兒孫滿堂，家庭幸福美滿。目前雖年老體弱，但在子女輪流妥適照顧之下，延年益壽。
黃爺爺子女聽聞雄市榮民服務處王處長專程前往祝壽，紛自各地請假返家增添喜慶，善盡子孫孝道。王處長代表主任委員轉贈總統與行政院院長的壽屏及該會李主委敬贈的如意金飾、蛋糕、國旗圍巾，大家齊聲高唱生日快樂歌，恭祝黃爺爺福如東海、壽比南山，現場洋溢溫馨快樂的氣氛。
圖說:高雄市榮服處王繼開處長(坐左一)率同仁為百歲榮民黃爺爺(中坐者)慶生祝壽。
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